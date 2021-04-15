Член Совфеда назвал условия для снижения цен на отдых в Сочи

Член Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условия, при которых стоимость отдыха в Сочи будет снижаться. По его мнению, необходима экономическая поддержка туротрасли, написал сайт URA.ru.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Спустя некоторое время стоимость путевок в Сочи на май выросла на 112%.

«Способов решить вопрос организации отдыха несколько. Административными мерами проблему не решить. Необходимо открытие таких курортов, как Египет, Болгария, Сербия, Черногория», — уверен Рязанский.

Как считает сенатор, для уменьшения цен на путешествие в Сочи нужно развивать и другие собственные направления, а также широко применять социальные вычеты.