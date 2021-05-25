Член Общественной палаты назвал плюсы детского туристического кешбэка

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло назвал плюсы детского туристического кешбэка, который начал действовать в России, сообщило радио Sputnik.

Отмечается, что это программа стартовала с 25 мая. По ее условиям, родителям вернется 50% затрат на поездку ребенка в летний лагерь. Сумма не будет превышать 20 тысяч рублей. Для получения компенсации необходимо приобрести путевку до 31 августа и оплатить банковской картой МИР, зарегистрировав ее в программе лояльности.

Такой услугой смогут воспользоваться более 350 тысяч семей. После 15 июня средства частично вернутся родителям, которые оформили путевки до 25 мая.

«Программа очень хорошая. Я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда мы говорим про то, чтобы дети не оставались в квартире с гаджетами, правильно устроенный лагерь не оставляет им, что называется, свободного времени: они или трудятся, или занимаются спортом, или участвуют в каких-то играх, и это очень хорошо», — подчеркнул Пожигайло.

По его мнению, для средней российской семьи 20 тысяч рублей являются хорошими деньгами. Помимо прочего, поездки младшего поколения в другие регионы поспособствуют воспитанию у детей любви к родине.