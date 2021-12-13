Число внутренних перелетов по России в 2021 году превысило допандемийные показатели

Количество внутренних перелетов по России в 2021 году превысило показатели 2019 года. Об этом «Газете.ru» сообщили в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

Если в 2019 году путешественники совершили 80-83% полетов по России, то в 2021 году эта цифра составила 93%.

Наибольшее количество поездок внутри страны в 2021 году было совершено по популярному туристическому направлению «Москва — Симферополь» (доля пассажиров составила 6,2%). На втором месте оказался маршрут «Москва — Сочи» (5,2%), а на третьем — маршрут «Москва — Санкт-Петербург» (3,7%).