Число рейсов между Турцией и Россией предложили увеличить

Для авиакомпании Turkish Airlines предложили увеличить количество выполняемых в Россию рейсов. Представители туриндустрии направили обращение в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ).

Частоту полетов предложили увеличить общественный совет при Ростуризме и Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщила газета «Известия». Как заявил председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, существующее количество рейсов является недостаточным для перевозки всех желающих отдохнуть в Турции.

«Проблема в том, что туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 миллиардов рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться», — пояснил он.

По словам специалистов, российские авиакомпании не смогут выполнять необходимое число рейсов. Недостаток рейсов может привести к искусственному дефициту предложения, что обернется повышением стоимости билетов. При этом Turkish Airlines уже запросила у Минтранса разрешение на выполнение дополнительных полетов.