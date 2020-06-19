Число рейсов из Тюмени в Крым удвоят

Пока самолеты направляются из Тюмени в Симферополь один раз в неделю. Однако с июля авиакомпания будет осуществлять два рейса.

Воздушные суда будут вылетать из Рощино по средам и субботам. Обратные полеты намечены на вторники и пятницы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отмене обязательного карантина для россиян, приезжающих на полуостров из других регионов, с 15 июня. А в Тюменской области с 11 июня отменили необходимость самоизоляции для тех, кто возвращается из других субъектов России. При этом в регионе до сих пор действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.