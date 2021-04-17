Число бронирований отелей на российских курортах выросло

Интерес россиян к отечественным курортам вырос после приостановки авиасообщения с Турцией. Количество бронирований в отелях Сочи и Симферополя за неделю выросло на 80 и 50% соответственно. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные исследования сервиса для путешественников.

Кроме отдыха в приморских регионах россияне запланировали отправиться в Москву и Калининград. Количество забронированных номеров в отелях столицы выросло на 20%, в столице самого западного региона страны — на 15%.

Массовых скачков цен на гостиничные номера аналитики сервиса не увидели.

«В основном изменения стоимости тарифов не превышают 1%. Сильные прибавки стоимости (на 50% и более) замечены менее чем у 10% тарифов по каждому городу», — заявили в компании.

Генеральный директор туристической фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Газетой.ru» сравнил цены на отели в России и Турции.

По его словам, отечественные трехзвездочные гостиницы намного дешевле, чем на турецких курортах. Четырехзвездочные сопоставимы по цене. Номер в пятизвездочном отеле в России дороже, чем в Турции, но это объясняется тем, что их количество меньше: 250 против 30. За счет масштаба происходит существенный демпинг цен.

Россия приостановила полеты в Турцию на срок с 15 апреля по 1 июня. Между Москвой и Стамбулом оставили только два рейса в неделю. Причиной такого решения стал резкий рост заражений коронавирусом в Турции. Ежедневно там выявляют более 50 тысяч новых инфицированных.