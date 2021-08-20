Черногория ужесточит правила въезда в страну

Власти Черногории решили ужесточить правила въезда в страну на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Теперь попасть туда смогут только привитые хотя бы одним компонентом вакцины. На границе также будут проверять результаты ПЦР-теста. Об этом сообщил директор черногорского Института общественного здоровья Игор Галич.

«Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины, <…> если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест — не ранее чем за 48 часов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения правительства Черногории со ссылкой на Галича.

Чиновник добавил, что въезжающим из соседних Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенной Республики Косово не нужно будет соблюдать эти условия и собирать документы. Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без каких-либо условий, однако авиасообщение между странами пока не возобновили.

Также руководство Черногории запретило приглашать на свадьбы, дни рождения и другие семейные праздники гостей, которые еще не сделали прививку или не принесли с собой отрицательный результат ПЦР-теста. Те же санитарные правила распространяются на работу галерей и музеев. Жителям страны запретили собираться компаниями более 50 человек даже на открытом воздухе.