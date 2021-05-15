Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе

Туристам во время летних отпусков станет доступна еще одна страна. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич объявил, что начиная со следующей недели границы откроются. Об этом сообщил ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что Черногория пойдет по пути Греции, которая уже начала принимать гостей.

«Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье», — заявил Кривокапич.

Он подчеркнул, что правительство Греции пообещало оказать стране полную поддержку.

Ситуация с распространением коронавируса в Черногории одна из худших в Европе. При населении 600 тысяч человек, жертвами инфекции стали 1556 жителей. В начале марта страна просила о медицинской помощи у НАТО и Евросоюза, но так ее и не получила.

Греция начала прием туристов в минувший четверг, 14 мая. Власти страны разрешили жителям перемещаться между регионами. В стране продолжает действовать масочный режим на улице и закрытых помещениях. Кроме того с 00:30 до 05:00 все должны соблюдать комендантский час.

Как напомнило Ura.ru, министр туризма Греции Харис Теохарис объявил, что страна готова принимать туристов, вакцинированных «Спутником V».