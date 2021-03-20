Черногория назвала правила въезда в страну для россиян

Россияне могут въезжать в Черногорию, имея при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, документ о вакцинации или справку о наличии антител.

«Российские граждане могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом не старше 48 часов, с подтверждением прививки, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, или свидетельством, что переболели коронавирусом», — сказала в интервью ТАСС госсекретарь по туризму минэкономразвития Черногории Ивана Джурович.

Справка о наличии антител к ковиду должна быть не старше 30 дней. Для властей Черногории также не имеет значения, какой вакциной был привит турист, отметило Ura.ru.

Власти Греции увеличили допустимое число россиян, которым будет разрешен въезд в страну в течение недели. Лимит на прием российских пассажиров был повышен с 500 человек до четырех тысяч в неделю. Это было сделано, чтобы обслуживать больше туристов. При этом, уже с мая Греция планирует принимать всех россиян.