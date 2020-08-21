Черное море позеленело из-за разросшихся водорослей

Скопившиеся в море на побережье Анапы водоросли превратили воды в подобие зеленой каши. Видео Сети появилось видео с места событий.

Автор ролика называет море «мягким и зеленым». На следующих кадрах видно, что водоросли скопились только в районе берега.

В комментариях пользователи отметили, что такое цветение моря происходит каждый год в августе. В этом нет ничего необычного, так как это естественный процесс очищения воды.

Ведущий научный сотрудник Южного центра РАН Олег Степанян в беседе с РИА «Новости» заявил, что в этом году количество водорослей ульва и кладорфа на черноморском побережье Анапы очень много. Он связал это с большим количеством туристов и проблемами с очистными сооружениями.

«Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей», — рассказал ученый.

Он пояснил, что в прошлые годы курортный сезон растягивался по времени, но из-за пандемии коронавируса количество отдыхающих резко выросло в середине июля. Именно этот наплыв и повлиял на бурный рост водорослей.

Сам процесс цветения моря он назвал локальным, который практически не отражается на экосистеме.