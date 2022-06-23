23 июня 2022, 09:24
Чехия почти на год запретила выдачу виз россиянам и белорусам
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Чехия до весны 2023 года остановила выдачу гражданам России и Белоруссии виз и разрешений на длительное пребывание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чешского МИД.
Власти продлили до марта следующего года запрет на выдачу виз на въезд и разрешений на длительное пребывание, введенный в феврале. Исключения будут делать только в «гуманитарных случаях». Россияне и белорусы, которые уже находятся в стране, смогут подавать заявления на продление своих разрешений.
Выдачу виз также приостановила Дания. Однако в Европе есть страны, которые не стали этого делать, сообщила Ассоциация туроператоров России. Быстрее всего можно получить разрешение на посещение Греции и Италии.