Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии исключило Россию из списка стран с высоким риском по распространению коронавируса. Из списка удалили также Тунис.

Россию исключили из списка 23 августа, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минздрав Чехии. Страна была включена в него 30 июня. Из-за этого жители Чехии не могли посещать Россию.

В обновленный список вошли Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу, Танзания (включая острова Занзибар и Пемба).

Ранее в России продлили действие запрета на авиасообщения с Танзанией. Самолеты будут летать в эту страну до 2 сентября включительно, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом Россия сняла ограничения с нескольких направлений. Жители России смогут начать посещать Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа.

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. По данным ведомства, в целом по стране происходит снижение еженедельных темпов прироста заболевших.