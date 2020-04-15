Часть россиян эвакуировали из Нью-Йорка

Всем пассажирам после посадки провели экспресс-тесты на коронавирус. Часть россиян летела до Москвы, другая часть высадилась в Санкт-Петербурге.

По словам застрявшей в Америке девушки Юлии, в стране осталось еще много соотечественников, которые хотят вернуться в Россию. Их вывозят постепенно. Тех, кто пока не попадает на рейс, консульство отправляет ночевать в гостиницы.

«Ну, в итоге ничего страшного. Никто не брошен. Только все очень нервно», — рассказала она.