Чартерные рейсы на Байкал и Сахалин запустятся в 2022 году

Совместная программа Ростуризма и туроператоров расширяется: в 2022 году запустят чартерные авиарейсы на Байкал и на Сахалин. Об этом в интервью для сайта kp.ru рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Чартерные туристические рейсы начали летать по России в 2021 году. Благодаря программе туристы смогли дешевле летать во многие города страны.

«Напомню коротко суть программы: государство компенсирует половину стоимости фрахта самолета, чтобы для внутренних туристов, которые ездят по путевкам, поездки были намного дешевле. Тут все продумано под ключ. Садишься в самолет — и больше можно ни о чем не думать. Встретят в аэропорту, довезут до гостиницы, культурную программу организуют», — рассказала Догузова.ь

В наступающем году программа расширится. Чартерами можно будет слетать на Сахалин и на озеро Байкал — одно из самых дорогих туристических направлений в России.