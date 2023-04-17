Путешествия 17 апреля 2023, 19:31 Буддийская Калмыкия и старинные купеческие особняки. Новый туристический поезд «Цветущая степь» появился в России ФПК запустила туристический маршрут «Цветущая степь»

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Федеральная пассажирская компания запустила событийный туристический поезд «Цветущая степь». Первые пассажиры уже успели насладиться поездкой, следующие — собираются в путь. В маршруте сразу два города — Ростов-на-Дону и Элиста.

Первая остановка в маршруте — Ростов-на-Дону. Путешественников ждут прогулки по старинным купеческим особнякам и знаменитой набережной. После гостей встретит Элиста. Сюда приезжают полюбоваться пагодами и хурулом, насладиться восточным колоритом, а главное — увидеть цветение тюльпанов в дикой степи.

Туристы, выбравшие этот маршрут, проведут в путешествии четыре дня и три ночи. Две точки на карте и по одному дню, чтобы осмотреть каждый город: днем экскурсии, вечером — отдых в настоящем отеле на колесах.

«Фактически этот поезд как любой туристический поезд является неким отелем на колесах. У пассажира нет необходимости заниматься поиском и бронированием отеля, чтобы искать возможность переночевать. Этот поезд у нас оснащен комфортабельными вагонами, вагонами-купе, СВ, вагонами люкс», — отметил заместитель генерального директора АО «ФПК» Николай Абрамов.

Для комфортного путешествия в поезде есть все: кондиционеры, душ, индивидуальные розетки в каждом купе, чтобы зарядить телефон. И, конечно, вагон-ресторан и вагон-бар.

Одна из пассажирок поезда «Цветущая степь» Виолетта Бенчик рассказала, что узнала о новом маршруте из журнала, когда ездила в другое путешествие.

«Путешествовали в феврале в Ярославль и увидели буклет — точнее, журнал. Очень подкупила вот эта картинка цветная — цветущая степь», — рассказала она.

Отправляются в поездку и с детьми. Поезд для этого очень удобен.

«Поезд очень комфортабельный, хороший. Нам нравится», — сказала пассажирка Маргарита Воловик, которая путешествует со своей дочерью Лилией.

На этой неделе, 21 апреля, состоится второй рейс поезда «Цветущая степь». Все билеты на него уже выкуплены.