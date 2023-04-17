17 апреля 2023, 19:31
Буддийская Калмыкия и старинные купеческие особняки. Новый туристический поезд «Цветущая степь» появился в России
ФПК запустила туристический маршрут «Цветущая степь»
Федеральная пассажирская компания запустила событийный туристический поезд «Цветущая степь». Первые пассажиры уже успели насладиться поездкой, следующие — собираются в путь. В маршруте сразу два города — Ростов-на-Дону и Элиста.
Первая остановка в маршруте — Ростов-на-Дону. Путешественников ждут прогулки по старинным купеческим особнякам и знаменитой набережной. После гостей встретит Элиста. Сюда приезжают полюбоваться пагодами и хурулом, насладиться восточным колоритом, а главное — увидеть цветение тюльпанов в дикой степи.
Туристы, выбравшие этот маршрут, проведут в путешествии четыре дня и три ночи. Две точки на карте и по одному дню, чтобы осмотреть каждый город: днем экскурсии, вечером — отдых в настоящем отеле на колесах.
«Фактически этот поезд как любой туристический поезд является неким отелем на колесах. У пассажира нет необходимости заниматься поиском и бронированием отеля, чтобы искать возможность переночевать. Этот поезд у нас оснащен комфортабельными вагонами, вагонами-купе, СВ, вагонами люкс», — отметил заместитель генерального директора АО «ФПК» Николай Абрамов.
Для комфортного путешествия в поезде есть все: кондиционеры, душ, индивидуальные розетки в каждом купе, чтобы зарядить телефон. И, конечно, вагон-ресторан и вагон-бар.
Одна из пассажирок поезда «Цветущая степь» Виолетта Бенчик рассказала, что узнала о новом маршруте из журнала, когда ездила в другое путешествие.
«Путешествовали в феврале в Ярославль и увидели буклет — точнее, журнал. Очень подкупила вот эта картинка цветная — цветущая степь», — рассказала она.
Отправляются в поездку и с детьми. Поезд для этого очень удобен.
«Поезд очень комфортабельный, хороший. Нам нравится», — сказала пассажирка Маргарита Воловик, которая путешествует со своей дочерью Лилией.
На этой неделе, 21 апреля, состоится второй рейс поезда «Цветущая степь». Все билеты на него уже выкуплены.
РЖД
Путешествия
Туризм
Поезда
Реклама
Реклама