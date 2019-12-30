Бразильский журналист назвал блюда, которые обязательно нужно попробовать в России

Бразильский журналист удивился некоторым зимним рецептам, которые в России готовят иначе, чем в остальном мире. Главное, что вынес репортер из поездки, — что знаменитый «русский салат» в России называют «оливье».

Кроме отличия в названиях, журналист Folha de Sao Paolo заметил, что в России бефстроганов готовят без томатов и риса. Кроме того, в рецептах часто используется сметана. Например, при приготовлении мяса с грибами или соуса для пельменей.

Среди других блюд, которые поразили бразильца, блины. Он сравнил их с французскими крепами. Автор отметил, что у них может быть и сладкая, и соленая начинка, а бывает, что она отсутствует вообще.

«Главное правило одно: это блюдо нужно есть руками», — отметил журналист.

Автор назвал медовик среди десертов, которые стоит попробовать в России. В его состав входит сметана, которая, как считает издание, помогает сбалансировать уровень сладости.

Он также рассказал читателям о газировке, которую готовят по советским рецептам. По его словам, ее можно назвать аналогом Coca-Cola.