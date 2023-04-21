Путешествия 21 апреля 2023, 02:27 Брата звезды сериала «Воронины» заподозрили в убийстве с расчленением в США Звезда «Ворониных» Волкова оказалась сестрой подозреваемого в убийстве двух человек в США РИА «Новости»

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Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова оказалась сестрой Леонида Волкова, которого подозревают в убийстве фотографа из Санкт-Петербурга и расчленении его партнера. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». «360» связался с артисткой, однако она отказалась комментировать это происшествие.

Авторы канала со ссылкой на друзей жертв рассказали, что могло стать причиной преступления. Леонид и его супруга познакомились с убитыми в соцсетях. Позже они встретились вживую на отдыхе в Майами и стали дружить. Один из новых приятелей в итоге стал гарантом для аренды жилья Леонида в США.

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В какой-то момент подозреваемый перестал вносить плату за жилье, и тогда его новый друг отказался быть гарантом. В итоге семью Волковых выселили. Предположительно, это и могло стать мотивом для преступления.

В данный момент Леонид находится под арестом. Его обвиняют в убийстве и краже.