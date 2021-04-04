Подозрительная деятельность бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна представляет угрозу безопасности Иордании. К такому выводу пришли спецслужбы арабской страны, которые провели расследование.

Об этом рассказал вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Трансляцию вел телеканал Al-Hadath.

«Имеются достоверные сведения о том, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты на протяжении длительного времени», — заявил вице-премьер.

Он располагает сведениями, что по этому делу иорданские спецслужбы арестовали от 14 до 16 человек 3 апреля. Среди задержанных нет военнослужащих. Напротив, армия сорвала планы заговорщиков до начала их реализации.

По словам вице-премьера, король Абдалла II пытался уговорить своего единокровного брата отказаться от антиправительственной деятельности и «вернуться в лоно хашимитской королевской семьи».

«Однако принц Хамза не ответил на эту просьбу монарха должным образом», — заявил Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

Начальник Генштаба королевских вооруженных сил генерал-майор Юсеф аль-Хунейти опроверг информацию, что бывший наследный принц отправлен под домашний арест. Единокровный брат короля находится на свободе, но ему посоветовали «не предпринимать больше никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве».

Хамза бен Хусейн был наследным принцем Иордании с 1999 по 2004 год.