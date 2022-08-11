Боррель заявил, что европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины

Жители Европы должны быть готовы к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Он заявил, что «граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС». Глава дипломатии Евросоюза отметил, что ситуация вокруг Украины напрямую затрагивает Европу.

«То, что мы помогаем Украине, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», — сказал он.

По его словам, страны юга Европы не должны идти в разрез с севером в энергетическом вопросе.

«Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Мы (Испания — прим. ред.) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому», — отметил Боррель.

Несколькими днями ранее его экс-советник Натали Точчи заявила, что некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины пойти на уступки.