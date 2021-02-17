Booking проигнорировал ФАС по отмене паритета цен

Российское подразделение Booking не выполнило предписание ФАС и не устранило так называемый паритет цен — запрет на продажу его партнерами номеров по более низкой стоимости, чем размещенная на сайте агрегатора.

В декабре 2020 года ФАС признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Сервис навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров.

ФАС предписала Booking до 15 февраля 2021 года прекратить требовать паритета цен и исключить этот пункт из общих условий договоров. В типовой версии договора агрегатора от 16 февраля пункт об обязательном паритете цен сохранился, сообщила газета «Известия».

Российские отели сейчас могут предлагать клиентам более низкую по сравнению с Booking цену размещения на своих сайтах. Но согласно условиям типового договора с агрегатором, делать это они могут только в личном кабинете клиента.

Если же Booking увидит, что отель предлагает более низкую цену в частном порядке или через другие каналы продаж, агрегатор, как правило, снижает позицию в поиске для такой гостиницы.

В начале февраля Booking оспорило решение ФАС в суде. По оценкам юристов, если компания не выполнит предписание и проиграет суд, ей будет грозить штраф вплоть до 15% от оборота. Как напоминают эксперты, в ряде европейских стран паритет цен вовсе запрещен, однако агрегаторы не уходят с их рынка.

Запрет работы агрегатора Booking никак не поможет развитию внутреннего туризма, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, регулирование работы сервиса не является «зоной ее компетенции».