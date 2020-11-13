Маршрут «Большое Золотое кольцо» появится в России

Популярный маршрут «Золотое кольцо» решили расширить с помощью новых исторических городов. В скором времени в России может появиться «Большое Золотое кольцо», сообщила глава Ростуризма Юлия Рыбакова.

«Мы хотим сделать „Большое Золотое кольцо“ вокруг Москвы, чтобы включить в этот бренд Тульскую область, Рязань и другие „качественные“ исторические города, которые располагаются вокруг столицы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность», — привело слова Рыбаковой РИА «Новости».

Глава ведомства добавила, что дорога вокруг столицы уже находится в приоритете Минтранса. С ее помощью путешествия по городам на автомобиле станут более комфортными.

В «Золотое кольцо» изначально входило восемь древних городов России — Суздаль, Ярославль, Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Сергиев Посад. В 2017 году известному маршруту исполнилось 50 лет. Спустя год легендарный маршрут пополнился Угличем. Город расположен на Волге в 200 километрах к северо-востоку от Москвы.