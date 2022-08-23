Большинство стран оказались открыты к сотрудничеству с Россией в сфере туризма

Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией в сфере туризма. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«В целом диалог с зарубежными партнерами в туризме складывается в положительном ключе. Большинство стран открыты к сотрудничеству с Россией», — отметила она.

Догузова напомнила, что на прошлой неделе Ростуризм принял участие в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Повесткой дня стало восстановление туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам форума для финансирования был одобрен проект Ростуризма по вовлечению молодежи в развитие туризма.

Она также подчеркнула, что партнеры активно взаимодействуют с РФ по вопросам возобновления прямых рейсов и внедрения карт российской платежной системы «Мир».

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Ростуризм рассчитывает на здравомыслие Европы, но не останавливает работу над развитием путешествий внутри России. Таким образом она прокомментировала недавний призыв премьера Эстонии Каи Каллас к введению полного запрета на въезд в Европу для россиян.