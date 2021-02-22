Большинство россиян в 2020 году путешествовали не более 7 дней

Россияне в прошлом году чаще всего проводили в путешествиях не более семи дней. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками OneTwoTrip.

Продолжительность путешествий у 30% россиян в 2020 году составила от четырех до семи дней. При этом 28% всех авиабилетов выкупали для поездок на два-три дня. У 22% россиян путешествия продлились от восьми до 14 дней.

Только 9% жителей России могли позволить себе улететь куда-либо более чем на две недели. А некоторые путешествовали всего сутки — таких 7%, при этом уже в день вылета возвращались 4% россиян, сообщил RT.

Самым востребованным маршрутом для путешествий стала Москва — в столицу был выкуплен 21% авиабилетов. На втором месте — Сочи (10%), на третьем — Санкт-Петербург (9%). В таком же порядке в текущем году распределились самые популярные направления для отдыха на 23 Февраля.

В первую десятку российских городов, наиболее востребованных для путешествий в 2020 году, также вошли Симферополь, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.