Путешествия 05 июля 2023, 00:58 Большинство россиян предпочли отечественные курорты зарубежным Webbankir: почти 42% россиян выбрали для отдыха отечественные курорты Freepik

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Большая часть россиян — 41,8% — в 2023 году назвали идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. Выбрали поездку за границу вдвое меньше граждан, такими данными опроса онлайн-платформы Webbankir поделилась «Газета.Ru».

Второе место по популярности у респондентов занял отдых на даче или за городом. Такой формат отдыха назвали 41% опрошенных. Этим летом 24,9% россиян останутся дома, а в экскурсионную поездку по России поедут 24%. Также 16,5% респондентов предпочли самостоятельные походы и активный отдых.

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Зарубежные пляжные курорты выбрали 19% опрошенных. При этом 59,1% заявили, что никогда не отдыхали за рубежом. Еще 23,9% опрошенных успели побывать там до пандемии, 5,6% — в 2022 году и всего 2,6% — в этом году.

Webbankir провел опрос в июне 2023 года. В нем участвовали около двух тысяч человек по всей России.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что из-за роста цен сильно снизился поток российских туристов в Турцию. Так, летом текущего года он упал на 35-40% по сравнению с 2019 годом.