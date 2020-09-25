Большинство россиян не готовы вакцинироваться от коронавируса перед поездкой

По данным портала «Политика сегодня», 60% респондентов против вакцины перед поездкой. 41% лучше никуда не поедет, а еще 20% попробуют поехать за границу без прививки, даже при соответствующем запрете. 19% участников готовы на вакцинацию, 18% рассказали, что все будет зависеть от качества препарата.