25 сентября 2020, 18:05
Большинство россиян не готовы вакцинироваться от коронавируса перед поездкой
Большинство россиян не готовы сделать прививку от коронавируса перед путешествием. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Туту.ру».
По данным портала «Политика сегодня», 60% респондентов против вакцины перед поездкой. 41% лучше никуда не поедет, а еще 20% попробуют поехать за границу без прививки, даже при соответствующем запрете. 19% участников готовы на вакцинацию, 18% рассказали, что все будет зависеть от качества препарата.