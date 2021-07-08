Большинство отелей Хургады подготовились к приему туристов из России

Большинство отелей Хургады уже готовы к заезду российских туристов. Отдыхающих будут встречать русскоговорящие гиды и отремонтированные здания. Об этом сообщил глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.

«Большинство гостиниц Хургады и в целом провинции Красное море готовы принимать российских туристов после проведенных в них ремонтных работ и обновления некоторых корпусов», — процитировало Абу Талеба РИА «Новости».

По словам главы профсоюза, в египетский город стали возвращаться гиды, говорящие на русском языке. Сейчас они готовятся встречать отдыхающих. Еще Абу Талеба отметил, что в Хургаде появились новые экскурсионные программы и туристические автобусы.

«В частности, готовятся поездки в древний храмовый комплекс Дендера, расположенный всего в 180 километрах от Хургады. Также подготовлена программа по посещению нового музея Хургады, в котором представлена красота Египта сквозь века», — рассказал он.

Ранее президент Владимир Путин снял запрет на полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы не летали в страну с 2015 года.