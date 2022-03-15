Большинство обратившихся за помощью россиян вернулись домой из Доминиканы

Большинство находившихся в Донимикане россиян смогли вернуться домой после обращения за помощью в дипмиссию РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.

«В посольство за содействием обратилось чуть более 400 российских граждан. Основная их часть уже возвратилась в Россию», — привел слова Ивановой ТАСС.

Как уточнила пресс-секретарь, сейчас в Доминикане остаются около шести тысяч россиян. Согласно информации посольства, более половины туристов хотели бы вернуться в Россию в ближайшие дни.

Посольство России в Венесуэле работает по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.

Российские авиакомпании приостановили полеты в Мексику, Доминикану и на Кубу с 28 февраля. Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства ряда стран Европы. После отмены полетов перевозчики стали выполнять вывозные рейсы для возвращения российских туристов. Отдыхающие застряли не только в Карибских странах, но и в Египте, Турции, ОАЭ, Вьетнаме и Шри-Ланке.