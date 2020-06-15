Больше половины россиян изменили взгляд на путешествия из-за коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на привычки любителей путешествий. После отмены всех ограничений по-другому будут планировать поездки 59% россиян.

Взгляды жителей РФ на туристические поездки оценил онлайн-сервис Ostrovok.ru. О результатах проведенного исследования рассказало РИА «Новости».

Из числа тех, кто изменит отношение к будущим путешествиям, 29% респондентов намерены теперь покупать авиабилеты с возможностью их бесплатной отмены. Еще 24% опрошенных по аналогичному принципу будут бронировать отели.

Медицинскую страховку на время поездки хотят всегда оформлять 21% туристов. Дополнительно страховаться от невыезда — 16% участников опроса.

Санитайзеры для путешествий приобретут 17% опрошенных. Маска в общественном транспорте после отмены всех ограничений останется в арсенале 8% респондентов.

Массовые мероприятия и места скопления людей исключил для себя каждый пятый россиянин. Столько же — 10% — постараются реже бывать в кафе и ресторанах. Чтобы меньше находиться в окружении толпы, 7% готовы арендовать в отпуске автомобиль.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи пользователей.

Планы россиян на отдых из-за коронавируса летом 2020 года могут поменяться. В Минздраве РФ посоветовали быть к этому готовыми.