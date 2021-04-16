Болгария заявила о работе над открытием границ для россиян

Летний сезон откроется в Болгарии на месяц раньше обычного — 1 мая. Страна работает над открытием страны для туристов из России. Об этом заявили в посольстве страны в РФ.

«В начале летнего сезона Болгария начнет очень четко соблюдать правила безопасности. Очень надеемся и работаем над тем, чтобы Болгария открылась и для российских туристов», — цитирует «Интерфакс» слова представителя дипмиссии Кати Жековой.

По ее словам, в ближайшее время министр здравоохранения Болгарии утвердит условия работы туристических объектов. В приказе также будут перечислены требования для туристов и туроператоров.

«Для нас самое главное, чтобы Болгария была безопасным направлением. <…> Мы считаем, что для туристов будет спокойно и комфортно», — заключила она.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции и Танзании Россия приняла решение временно закрыть авиасообщение с этими странами. Кроме того, транспортный мораторий был продлен и на полеты в Великобританию.

В Роспотребнадзоре сегодня предложили дважды тестировать россиян, которые до 1 мая вернутся домой из неблагополучных Турции и Танзании.