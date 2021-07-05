Болгария введет обязательный ПЦР-тест для российских туристов

Прибывающие в Болгарию туристы из России с 8 июля обязаны проходить тестирование на коронавирус на границе. Такое распоряжение подписал министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.

Кроме российских туристов сдавать ПЦР-тесты будут приезжающие из Испании и Кипра. Сдавать анализы будут все, включая обладателей сертификатов о вакцинации.

Ранее в Болгарию впускали туристов из стран, входящих в «зеленую» или «оранжевую» зону по количеству зараженных коронавирусом. Для пересечения границы достаточно было предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, а также предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Россия на данный момент находится в «оранжевой» зоне. Если турист приедет без отрицательного ПЦР-теста, то его могут отправить в карантин на 10 дней.

Москва возобновила авиасообщение с Софией 28 июня. «Аэрофлот» объявил, что в связи с ростом спроса на билеты, количество рейсов в Болгарию с 1 июля увеличилось до четырех в неделю.

До конца июля в Болгарии действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации. В стране продолжается вакцинация жителей. В общей сложности, хотя бы один укол сделали 1,8 миллиона человек. За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода, заразились коронавирусом 19 человек.