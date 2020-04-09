09 апреля 2020, 17:42
Болгария предложила отменить визы для российских туристов
Национальный совет Болгарии по туризму выступил с инициативой отменить визовый режим для туристов из России и некоторых других стран после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Это предложение было сделано с целью поддержки туристического бизнеса в стране. Также чиновники предлагают понизить аэропортовые сборы и отменить акциз на топливо для чартерных рейсов, чтобы уменьшить цены на билеты.