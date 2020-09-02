Более 7 млн человек отдохнули на российских курортах летом

В прошедшем сезоне на юге России отдохнули свыше семи миллионов туристов. Это в два раза меньше, чем обычно. Однако в условиях пандемии это все равно хороший результат.

«Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было неочевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее процитировал «Интерфакс».

Она добавила, что особенно востребованы в этом году стали Алтай и Карелия. Догузова отметила, что для туристической отрасли 2020-й стал очень тяжелым. Однако он богат и на возможности, для индустрии открылись новые горизонты.

Россияне прошедшим летом в основном отдыхали на родине, поскольку границы с другими странами вплоть до августа были закрыты. Сейчас из РФ можно улететь в Турцию, Абхазию, Танзанию, Великобританию, Швейцарию.

С 7 сентября свои границы для России откроет Греция. На первых порах она будет пропускать до 500 человек в неделю. У отдыхающих спросят отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.