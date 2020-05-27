Более 60% россиян после пандемии хотят отправиться в отпуск на море

Опрос проводили среди 15 тысяч россиян. 61% россиян заявили, что в отпуск отправятся на море. 38% высказались за отдых на нетронутой природе, еще 29% респондентов выбрали путешествия в новые города.

«Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших», — говорится на сайте.