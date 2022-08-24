Более 5 млрд рублей выделят на развитие туризма в России

Ростуризм отберет 48 регионов страны, которые получат грантовую поддержку в размере 5,3 миллиарда рублей. Об этом в Telegram-канале написала глава ведомства Зарина Догузова.

«Суммарно в 2023 году планируется поддержать не менее одной тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей», — отметила чиновница.

По ее словам, три миллиарда рублей выделят на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также туристических маршрутов. Кроме того, 700 миллионов направят на организацию кемпингов.

Еще 1,5 миллиарда используют для закупки туристического оборудования. Средства выделят на развитие туристской среды для людей с ОВЗ.

В последние два года многие россияне отказались от заграничных поездок в пользу путешествий по своей стране. Самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва, а также юг России, включая Кубань и Крым. В бархатный сезон эксперты советуют россиянам отправиться в Калининград или на Байкал.