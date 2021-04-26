Более 330 тысяч россиян купили путевки в Турцию на июнь

Около 338 тысяч российских туристов купили туры в Турцию на июнь. При этом количество отдыхающих может быть больше, заявила исполнительный директор Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы посчитали количество проданных туров на даты с 1 по 30 июня — 338 тысяч человек купили туры наперед. Это данные на 7 апреля. И общее количество человек, чьи туры приходятся на июнь, на данный момент по нашим оценкам, будет больше», — процитировало Ломидзе РИА «Новости».

Исполнительный директор пояснила, что некоторые путешественники изменили даты своих бронирований с мая на июнь. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров пока не продавать туры в Турцию и Танзанию с датой вылета после 1 июня.

«Рекомендации неукоснительны к исполнению. Конечно, все будут им следовать», — отметила Ломидзе.

Авиасообщение между Россией и Турцией ограничили с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране полного локдауна. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.