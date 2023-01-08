Путешествия 08 января 2023, 12:38 Более 200 тысяч туристов отдохнули в Сочи в новогодние каникулы Мэр Сочи Копайгородский: за новогодние каникулы Сочи принял более 200 тыс. туристов РИА «Новости»

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В период новогодних каникул Сочи выбрали для отдыха порядка 200 тысяч человек. Глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале отметил, что зимний сезон для курорта будет успешным.

«Новый отсчет запущен: около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. <…> Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой», — подчеркнул он.

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К лету, добавил Копайгородский, в городе начнут работу единые инфоцентры. В них будут предоставлять данные о туристических возможностях Сочи. Развитие санаторно-курортной инфраструктуры города продолжат.

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Показатель турпотока в Сочи в 2022 году достиг максимальных за 100 лет значений и составил 7,2 миллиона человек. За прошедший год он вырос на 4%. Городской бюджет получил от санаторно-курортной отрасли Сочи свыше 1,5 миллиарда рублей.

Более 2,3 тысячи объектов предоставили услуги размещения, среди них — 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса.

Первыми экопляжами в России, подчеркнул мэр города, стали три береговых полосы — «Маяк», «Дагомыс» и «Остров». Работа еще 23 пляжей шла под голубым флагом, что означает высшую оценку качества и экологичности.