Более 20% российских туристов поедут в Петербург на День России

Многие россияне планируют провести День России в Санкт-Петербурге. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на информацию сервиса OneTwoTrip.

С помощью анализа бронирований специалисты выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80% россиян не планируют выезжать за пределы страны. Наибольшим спросом среди тех, кто планирует путешествия по России, пользуется Санкт-Петербург. Туда отправятся 26% туристов. На втором месте по популярности оказалась Москва, написала «Политика сегодня».