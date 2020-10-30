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    30 октября 2020, 13:46

    Более 10 млн туристов отдохнули на Кубани

    Алена Макаренко

    Более 10 миллионов туристов отдохнули в Краснодарском крае с начала 2020 года. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, его процитировал сайт Infox.
    Более 10 млн туристов отдохнули на Кубани

    «В этом году мы непривычно поздно подводим итоги летнего курортного сезона. Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов», — заявил глава региона.

    Всего с начала 2020 года в Краснодарском крае побывали более 10,2 миллиона отдыхающих. Из них около 8,5 миллиона приехали именно в пляжный сезон — с июня по конец октября. При этом число путешественников сократилось на треть из-за пандемии коронавируса.

    До конца года ожидается еще около 1,3 миллиона туристов.

    «Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти», — отметил Кондратьев.

    В частности, это пройдет благодаря федеральной программе туристического кэшбэка. «Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли — привлечь новых туристов», — пояснил губернатор.

    Отдохнуть в Краснодарском крае можно летом и зимой, на побережье, в горах и предгорных районах. Большим спросом пользуются познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления.