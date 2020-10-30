Более 10 млн туристов отдохнули на Кубани

«В этом году мы непривычно поздно подводим итоги летнего курортного сезона. Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов», — заявил глава региона.

Всего с начала 2020 года в Краснодарском крае побывали более 10,2 миллиона отдыхающих. Из них около 8,5 миллиона приехали именно в пляжный сезон — с июня по конец октября. При этом число путешественников сократилось на треть из-за пандемии коронавируса.

До конца года ожидается еще около 1,3 миллиона туристов.

«Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти», — отметил Кондратьев.

В частности, это пройдет благодаря федеральной программе туристического кэшбэка. «Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли — привлечь новых туристов», — пояснил губернатор.

Отдохнуть в Краснодарском крае можно летом и зимой, на побережье, в горах и предгорных районах. Большим спросом пользуются познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления.