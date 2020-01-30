Боитесь заразиться коронавирусом? Самые популярные места России у китайских туристов

Абсолютным лидером, конечно, стала Москва, а на втором месте расположился Санкт-Петербург. Кроме них китайцы облюбовали Иркутскую и Амурские области, а также Приморский край.

Среди достопримечательностей самыми посещаемыми названы Петергоф, Эрмитаж, Московский Кремль и Петропавловская крепость.