30 января 2020, 15:42
Боитесь заразиться коронавирусом? Самые популярные места России у китайских туристов
Количество китайских туристов в России огромное — за 2018 год в стране побывали почти два миллиона человек. Life.ru выяснил, какие регионы у них наиболее популярны.
Абсолютным лидером, конечно, стала Москва, а на втором месте расположился Санкт-Петербург. Кроме них китайцы облюбовали Иркутскую и Амурские области, а также Приморский край.
Среди достопримечательностей самыми посещаемыми названы Петергоф, Эрмитаж, Московский Кремль и Петропавловская крепость.