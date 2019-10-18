Бочку с кофе 1902 года нашли российские исследователи в Арктике

Останки арктического единорога нашли на Земле Франца-Иосифа. Фото Подробнее

«Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами, и многое другое», — написал Круглов.

Он отметил, что база американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась, однако море постепенно разрушает постройки.

Круглов рассказал, что после осмотра лагеря путешественники повстречали белого медведя.

«Этот медведь ничего не боялся. Пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать. Но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки», — сообщил полярник.

По сообщению исследователя, американцы в начале ХХ века очень хорошо подготовились к арктическому походу: в их распоряжении было несколько базовых лагерей, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.