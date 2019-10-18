  • Бочку с кофе 1902 года нашли российские исследователи в Арктике

    18 октября 2019, 07:49

    Андрей Иванов

    Российские исследователи нашли в Арктике бочку с кофейными зернами 1902 года. Находку обнаружили на месте лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина. Об этом сообщил путешественник Леонид Круглов на своей странице в Instаgrаm.

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    «Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами, и многое другое», — написал Круглов.

    Он отметил, что база американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась, однако море постепенно разрушает постройки.

    Круглов рассказал, что после осмотра лагеря путешественники повстречали белого медведя.

    «Этот медведь ничего не боялся. Пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать. Но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки», — сообщил полярник.

    По сообщению исследователя, американцы в начале ХХ века очень хорошо подготовились к арктическому походу: в их распоряжении было несколько базовых лагерей, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.