Блогеры разыграли путешествие для 12 семей за свой счет. К делу подключился юрист

Блогеры из США устроили в Instаgrаm большой розыгрыш семейного путешествия. Правила простые: лайки и репосты. Но выиграть рождественскую поездку оказалось совсем не просто. К стычкам интернет-пользователей присоединился даже юрист.

Семейство блогеров Джи ведет аккаунт thebucketlistfamily («Семья списка желаний»), сообщил Buzzfeed News. В 2015 году глава семьи Гарретт продал компании Snapchat мобильное приложения для сканирования за 54 миллиона долларов. Поэтому потом родственники оставили работу и завели блог о путешествиях. С тех пор 2,4 миллиона их подписчиков каждый год участвуют в онлайн-лотерее «12 дней из списка рождественских желаний». В рамках нее разыгрываются путешествия в разные страны для 12 семей.

Но в 2019 году подписчики столкнулись с проблемами: они не могли поучаствовать в конкурсе. Джи требовали поставить лайк под постом и обязательно отметить их аккаунт в своих историях в соцсети. Однако потом выяснилось, что для участия в конкурсе нужно было еще заполнить заявку на сайте, соблюдая целый перечень правил. Однако об этом подписчики узнали, когда время проведения конкурса истекло.

Журналисты Buzzfeed предположили, что владельцы аккаунта добавили список правил в один из постов уже после того, как в интернете появилось много негативных отзывов. На это обратил внимание юрист по интеллектуальной собственности Пэйдж Гриффит. Она выложила у себя в аккаунте серию историй, в которых подробно объяснила, почему семья Джи некорректно проводила конкурс.

«Нельзя перегружать конкурс условиями, которые нужно выполнить, чтобы принять участие! Это похоже на нарушение закона розыгрыш. Возможно, это так и есть», — написала она.

Тем не мене в итоге 12 семей все же победили и получили туристические путевки. Джи опубликовали подтверждение 25 декабря.