Блогер Тазеева-Гриценко рассказала о самых популярных туристических направлениях в России | 360°

Путешествия 27 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Блогер Тазеева-Гриценко рассказала о самых популярных туристических направлениях в России

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Самыми популярными туристическими направлениями в России являются Алтай и Камчатка. Такой информацией поделилась блогер happybabytravel, журналист, член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, россиян не пугает даже высокая стоимость данных направлений. Кроме того, популярностью пользуется и Санкт-Петербург. Блогер подчеркнула, что многие люди понимают ценность данных направлений и целенаправленно копят деньги на путешествие.

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«Вариантов много, есть и бюджетные варианты. Люди также рванули в Калининград, Мурманск в этом году», — рассказала Тазеева-Гриценко.

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