Блогер Сергей Сухов рассказал, как сэкономить в путешествии на Камчатку | 360°

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Путешествия

26 сентября 2022, 22:03

Блогер Сергей Сухов рассказал, как сэкономить в путешествии на Камчатку

Тревел-блогер Сухов дал советы путешествующим на Камчатку

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Путешествие на Камчатку жителям Центральной России обойдется в круглую сумму, однако на некоторых аспектах в путешествии можно сэкономить. Об этом «ФедералПресс» рассказал лайфстайл-блогер Сергей Сухов.

Во время путешествия лучше пользоваться услугами местных туристических компаний, у которых выстроена быстрая коммуникация со всеми подрядчиками.

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«Цены на туры тоже разные. Тем, кто хочет сэкономить, подойдут больше джин-туры», — отметил блогер.

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Также стоит рассмотреть квартиру или апартаменты вместо гостиницы — это обойдется дешевле.

Сухов перечислил и места на Камчатке, которые, по его мнению, обязательны к посещению.

«Считаю, что обязательно нужно посетить вулкан Хангар, Долину гейзеров, Курильское озеро Во все три раза, когда я там был, было огромное количество медведей. И это удивительно, когда ты с воды наблюдаешь за их охотой, но при этом чувствуешь себя в безопасности», — рассказал он.

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