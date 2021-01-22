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    22 января 2021, 11:05

    Блогер решил привлечь новых жителей в деревни России

    Алена Макаренко

    Деревни вымирают, но ведь именно они дарят по-настоящему активный и здоровый отдых, оставляют приятные воспоминания. Поэтому блогер-краевед и автор YouTube-канала «Заброшенная Россия» Алексей Ушаков захотел что-нибудь изменить в этой ситуации, сообщило РИА ФАН.
    Блогер решил привлечь новых жителей в деревни России

    С 15 лет путешественник занимался поисками с металлоискателями. С тех лет он путешествует не только по Орловской области, но и по всей стране. Он создал свой YouTube-канал, в котором рассказывает о происходящем в деревне Удеревка Колпнянского района в Орловской области. Оттуда его родители, бабушки и дедушки. Также блогер описывает и другие деревни региона.

    Ушаков завел YouTube-канал в январе 2019-го, а год назад занялся им профессионально. Теперь блогер ездит по деревням, снимает, монтирует.

    «Это стало моей основной работой», — рассказал он.

    Блогер планирует запустить проект о создании в своей деревне нескольких музеев и культурного центра. Таким образом, он хочет создать какое-то производство и рабочие места в населенном пункте. Ушаков считает важным развить Удеревку и увеличить число ее жителей.

    «Своим примером хочу привлечь новых жителей, и как выяснилось в дальнейшем, есть много желающих переехать из городов в деревню, в том числе даже из-за границы: из Голландии, Германии, Израиля», — рассказывал автор проекта «Заброшенная Россия».

    Путешественник очень любит маленькие города, где чувствуется русская культура и где стоят избушки с красивыми окошками. Он любит общаться с местными жителями, потому что они более открытые и простые, всегда приглашают в гости. В каждой деревне блогер чувствует себя как дома.