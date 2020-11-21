Билеты в Таиланд начали продавать в интернете. Но покупать их не стоит

По данным компании, перелеты начнутся 19 декабря. Билет в одну сторону стоит 12 350 рублей, в обе стороны — в 20 250 рублей. При этом не уточняется, какая авиакомпания организовала перевозку. Павлов отметил, что чартерных рейсов на декабрь не запланировано ни у одной компании.

В самой компании это прокомментировали. Они рассказали, что информация взята с сайтов мировых туроператоров.

«В настоящее время чартеров нет, но, видимо, у поставщиков туруслуг они запланированы с конца декабря», — пояснили в компании.

Также они обещали полный возврат денег в случае отмены перелетов.

Сами туроператоры, у которых была взята информация о рейсах, комментировать ситуацию отказались. Анонимный источник сообщил, что это старая программа с прошлого года. По его словам, рейсы будут отменяться, исходя из текущей ситуации.