Билеты в Минск резко подорожали. Российские туристы летят оттуда в Египет

Авиаперелеты из Москвы в Минск резко подорожали после закрытия Турции на майские праздники. Если до пандемии билет стоил четыре-пять тысяч в одну сторону, то сейчас — около 20 тысяч рублей, а в мае придется выложить до 40 тысяч. Из Белоруссии россияне летят в Анталию или Стамбул. Из Стамбула — путь в закрытый уже несколько лет Египет, рассказали «360» в туриндустрии.

О подорожании авиабилетов сообщил «Коммерсант«. В качестве дешевой и простой альтернативы газета назвала поезд «Ласточка», который идет между Москвой и Минском семь часов. При этом стоимость поездки начинается от 1,5 тысячи рублей.

С закрытием авиасообщения с Турицей число пассажиров, прибывающих туда из Минска, увеличилось на 70%, в основном это россияне, уточнило издание.

В беседе с «360» руководительница турагентства Юлия сообщила, что из Минска все ее клиенты вылетают в Египет.

«На машине или поезде. Если пересекаешь границу, нужны документы, что ты едешь в санаторий на лечение или к родственникам. Поэтому дополнительно надо потратиться на покупку самого дешевого санатория. И опять же тестов ПЦР», — рассказала она.

Из-за ограничений на Турцию туры в Египет через Стамбул «подпортились», выход из этого — лететь из Минска, считает собеседница.