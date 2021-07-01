Билеты в Анапу и Сочи подешевели

Авиабилеты на курорты Краснодарского края за неделю подешевели на 10%. Это связывают с падением спроса из-за ограничений, введенных краевыми властями. С 1 июля для заселения в гостиницу нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С августа заселиться с тестом можно будет только тем, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Средняя стоимость билета в Анапу с вылетом в июле снизилась на 13% по сравнению с прошлой неделей и составила 8600 рублей. Билеты в Сочи подешевели на 11%, до 6900 рублей, в Геленджик — на 8% (9200 рублей), рассказали «Известиям» в компании OneTwoTrip.

По данным Tutu.ru, железнодорожные билеты подешевели еще сильнее. За поездку в Сочи теперь можно заплатить на 23% меньше, в среднем 2400 рублей в одну сторону.

Снижения интереса туристов к региону пока нет, сообщили в обоих сервисах. Продажи июльских предложений у них выросли на 20–30%. В компании Aviasales заявили о росте бронирований на 7%.

При этом брони на август упали. Авиабилеты в Геленджик с вылетом в августе покупают на 15% реже, в Анапу и Краснодар — на 30%, рассказали в Tutu.ru.

По данным сервиса, снизились и продажи железнодорожных билетов на август. В Сочи на 45%, в Краснодар на 30%, в Анапу на 20%.