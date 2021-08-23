Билеты на перелеты по России стали дешевле

Перелеты по России подешевели на 5% по сравнению с прошлым годом и на 17% по сравнению с 2019 годом. Стоимость билетов на международные рейсы остается на одном уровне.

«На данный момент мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Рассматривая среднюю цену билета с вылетом в период с сентября по декабрь 2021 года и сравнивая ее с аналогичными периодами двумя годами ранее, видно, что цена в этом году на 5% ниже, чем в прошлом, и почти на 17% ниже, чем в 2019-м: 5500 рублей против 5800 рублей и 6600 рублей соответственно», — сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Такой динамики не показывают перелеты между Россией и другими странами. Однако, по словам Елены Шелеховой, стоимость билетов остается на прежнем уровне, повышения не замечено. Средняя цена билета в одну сторону на одного человека в 2021 году выходит около 10 100 рублей. Этот показатель равен 2019 году.

Снижение цен, по прогнозу эксперта, может произойти после открытия большего количества стран.