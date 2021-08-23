facebook_pixel
    23 августа 2021, 12:31

    Билеты на перелеты по России стали дешевле

    Екатерина Шамина, Мария Бокарева

    Перелеты по России подешевели на 5% по сравнению с прошлым годом и на 17% по сравнению с 2019 годом. Стоимость билетов на международные рейсы остается на одном уровне.

    Билеты на перелеты по России стали дешевле

    «На данный момент мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Рассматривая среднюю цену билета с вылетом в период с сентября по декабрь 2021 года и сравнивая ее с аналогичными периодами двумя годами ранее, видно, что цена в этом году на 5% ниже, чем в прошлом, и почти на 17% ниже, чем в 2019-м: 5500 рублей против 5800 рублей и 6600 рублей соответственно», — сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

    Такой динамики не показывают перелеты между Россией и другими странами. Однако, по словам Елены Шелеховой, стоимость билетов остается на прежнем уровне, повышения не замечено. Средняя цена билета в одну сторону на одного человека в 2021 году выходит около 10 100 рублей. Этот показатель равен 2019 году.

    Снижение цен, по прогнозу эксперта, может произойти после открытия большего количества стран.