«Библио-Глобус» расторг сделку с холдингом Thomas Cook

Российский туроператор «Библио-Глобус» объявил о расторжении сделки купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Компания объявила о ликвидации 23 сентября.

В опубликованном на сайте «Туроператор „Библио-Глобус“» сообщении указано, что все активы компании (основной и оборотный капиталы, торговая марка, деловая репутация, авторские права, клиентская база, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии и пр.), которые должен был купить Thomas Cook Investments Limited, возвращаются к прежним владельцам.

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«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к „Библио-Глобус“ компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности», — говорится в сообщении.

Долги старейшего британского туроператора составляют два миллиарда фунтов стерлингов. Компания прекратила полеты, из-за чего за рубежом оказалось около 150 тысяч человек. «Библио-Глобус» заявил, что ликвидация британской компании не скажется на его работе, так как перелеты и прочая операционная деятельность российского туроператора от него не зависят.

Исполнительный директор ассоциации АТОР Майя Ломидзе сообщила газете «Ведомости», что действия «Библио-глобуса» полностью правомерны.

Она подчеркнула, что ликвидация британской компании нанесла колоссальный имиджевый удар по репутации российского туроператора.