Бесплатные путешествия за зарплату. Вакансию блогера-путешественника открыли в Британии

Среди направлений, которые предлагаются кандидату: Лас-Вегас, Нью-Йорк, Бали, Таиланд, Диснейленд, Дубай, Венеция, Исландия и многие другие. Кроме того, путешественник может взять с собой одного попутчика.

«Мы хотим, чтобы вы пережили приключение на всю жизнь и вместе создали что-то прекрасное», — говорится в подписи к вакансии.

Потенциальный кандидат на эту должность должен быть старше 18 лет, иметь паспорт и любить путешествия. Для подачи заявки нужно записать видео на 30 секунд с ответом на вопрос «Почему я идеальный кандидат для этой работы» на своей странице в Instagram или Twitter. В хэштегах нужно отметить сайт работодателя и трех своих друзей. Заявки принимаются до 30 декабря этого года,